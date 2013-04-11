Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi erkilet bulvarında gezmekte olan epilepsi hastası K.K.(48) nın nöbet geçirmesi sonucu düşerek kafasını taşa vurdu. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı K.K.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kafasının çeşitli yerlerinde yaralanan K.K. muayenesinin ardından taburcu edildi. (iha)
Nöbet Geçirince Kafasını Taşa Çarptı
Kayseri de gezmek için dışarı çıkan epilepsi hastası, nöbet geçirmesi sonucu kafasını taşa çarparak yaralandı.
11 Nisan 2013 Perşembe 12:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.