Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nöbet Geçirince Kafasını Taşa Çarptı

Kayseri de gezmek için dışarı çıkan epilepsi hastası, nöbet geçirmesi sonucu kafasını taşa çarparak yaralandı.

Nöbet Geçirince Kafasını Taşa Çarptı
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi erkilet bulvarında gezmekte olan epilepsi hastası K.K.(48) nın nöbet geçirmesi sonucu düşerek kafasını taşa vurdu. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı K.K.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kafasının çeşitli yerlerinde yaralanan K.K. muayenesinin ardından taburcu edildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.