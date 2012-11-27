Edinilen bilgiye göre, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında görevli 22 yaşındaki R.A., dün gece nöbet tuttuğu sırada intihar etti. Nöbet kulübesinde hayatını kaybeden R.A.’nın cenazesinin Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketi Tarsus’a gönderildiği öğrenildi. (iha)
Nöbetteki Asker İntihar Etti
Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında görevli bir askerin dün gece nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği öğrenildi.
27 Kasım 2012 Salı 18:06
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