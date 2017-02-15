Normal yolla doğuma başarı belgesi

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Cerrahi bir girişim olan sezaryen, gerekli olduğunda anne ve bebek için yaşam kurtarıcı olmakla birlikte, normal doğumla karşılaştırıldığında anne ölüm ve hastalık oranlarını dört kat artırabilmektedir. Ayrıca yüksek anne ölümü, iyileşme, emzirme ve anne-bebek ilişkisinde gecikme ile gelecek doğumların risklerini artırma gibi dezavantajlara da sahiptir. Bunun yanında sezaryen operasyonlarında normal doğuma kıyasla yüzde 50 daha fazla para harcanmakta olup, hastanede kalış süresinin daha uzun olmasına bağlı olarak maliyet artışına neden olarak ülke ekonomisine ciddi yük getirmektedir. Bir kadının ilk doğumunu sezaryen ile yapması sonraki doğumlarında sezaryen olma sonucunu getirmektedir" dedi.







Dr. Kılıç, "Dünya Sağlık Örgütü’nün 1985’ten bu yana ideal sezaryen oranlarının yüzde 10-15 arasında olduğunu öngörmesine rağmen sezaryen oranları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır.

Türkiye’ de sezaryen oranları hızla yükselmiş olup günümüzde bu oran Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği rakamların çok üstündedir. 2015 yılında Türkiye’de toplam sezaryen oranı 53,9 iken primer (ilk) sezaryen oranı 27,6 dır.

Sağlıkta dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Sağlık Bakanlığımız 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 2013-2017 stratejik faaliyet planına sezaryen oranlarının düşürülmesini alarak bu konuya verdiği önemi bir kez daha göstermiştir" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:

"Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikaları takip etmeyi ve en iyi şekilde sonuçlandırmayı kendimize vazife saymaktayız. Sezaryen oranlarını düşürmek için çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir.







İl genelinde yürütülen faaliyetler yavaş yavaş sonuç vermeye başlamış olup bunun en iyi örneklerinden biri ise kamusal alanda sezaryen oranlarımızın düşmesidir.

Bu başarı 2016 yılında Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait olup, 2016 yılı için toplam sezaryen oranı yüzde 38,9, primer sezaryen oranı ise yüzde 13,8 dir.

Eğitim ve Araştırma hastanelerinde çalışan ve normal yolla doğum yaptırma oranları yüksek olan yedi uzman hekime bu başarı ve özverili çalışmalarından dolayı Kayseri Valiliğinin uygun görüşü ile başarı belgesi verilmesi planlanmıştır.

Uzman hekimlere Başarı Belgeleri, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Halk Sağlığı Müdürü Ömer Faruk Özyurt, İl Sağlık Müdür Yrd. Hayrettin Veyisoğlu, Halk Sağlığı Müdür Yrd. Dr. Deniz Güney’in bulunduğu komisyonca verilmiştir."

(Kurum Haberi)