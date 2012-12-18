Nüfus Cüzdanınıza Sahip Çıkın

Son zamanlarda vatandaşların tüketici hakları ile ilgili birimlere, kargo şirketlerinin kimlik numarası olmadan teslimat yapmadığına dair şikayetlerin artması üzerine açıklamaya yapan avukat Ferhat Çakır, kargo şirketlerinin kimlik numarası, kimlik fotokopisi ya da kimliğe dair diğer bilgileri istemek gibi yasal bir hakkı olmadığını vurguladı. Kargo şirketlerinin kendilerini garantiye almak için söz konusu bilgileri istediğini ifade eden Çakır, “Kargo şirketleri Vergi Usul Kanunu'ndan bahsederek kimlik numarası istiyor. Vergi Usul Kanunu'nun 231. maddesinde açık bir şekilde, 'Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır' yazıyor. İbraz etmek, karşıya gösterip geri çekmek anlamındadır yani bir bilgi ya da örneğini vermek gibi bir mecburiyet söz konusu değil. T.C. numarası bile verilmemeli” diye konuştu.

Kimlik numaralarının aleniyet kazanması ile bu yolla yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çeken Çakır, “Örneğin biz avukatların kimlik numaraları kartvizitlerinde yazıyor yahut çeklerin üzerinde kimlik numaraları yazıyor ama kimlik fotokopileri ile e-devlet kapısına erişim mümkün. Sosyal güvenlik kayıtlarına erişmek, onun adına şirket kurmak ve hat alınması, hesap açılması mümkün. Bu şekilde vatandaşlar mağdur oldukları yerde hakim karşısına nitelikli dolandırıcılıkla çıkabiliyor. Ağır cezalık bir suç nitelikli dolandırıcılık, en az 15 yıldan başlayan cezalar veriliyor. Farklı şehirlerde oluyor tabii bu, kimlik İzmir'de oluyor, hesap İstanbul'da oluyor, vatandaş Kayseri'de oluyor haberi yok. Bir müddet sonra kendisine, 'Şu suçu işlediniz' diye ihbarname bile gelebiliyor. Bunun için vatandaşın çok dikkatli olması gerekiyor. T.C. kimlik numarasıyla erişim sınırlı ama kimlik numarası ve diğer bilgilerini içeren kimlik, ehliyet, pasaport gibi belgelerini korumak için özen göstermeliler” ifadelerini kullandı.

İtimat kurumu olması münasebetiyle bankalarla ve kamu kurumları ile kimlik numaraları ve diğer bilgilerin paylaşılabileceğini belirten Çakır, kargo şirketleri dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla ise söz konusu bilgiler ve bunları içeren fotokopilerin paylaşılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.