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Numan Cebeci İHO’da hafızlığa geçiş töreni

Develi’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında düzenlenen "Eğitimde İşbirliği" protokolü ile eğitime açılan Numan Cebeci İmam Hatip Ortaokulunda hafızlığa geçen öğrenciler için merasim yapıldı.

Numan Cebeci İHO’da hafızlığa geçiş töreni
Okul müdürleri ve öğrenci velilerinin katıldığı merasimde kısa bir selamlama konuşması yapan Develi Belediye Başkanı Cabbar “Ortaokuldan önce Kur'an-ıı Kerim kursuna göndermenin yasak olduğu bir dönemden ortaokulla birlikte hafızlığını da tamamlayan kurumların oluşmasına imkân veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. 28 Şubatı derinden hissetmiş bir kardeşiniz olarak bu program beni çok duygulandırdı. Bu yavrularımızın üzerinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, fire vermeden herkesin hafızlığa geçtiği yavrularımızın da gözlerinde öpüyor, Kur'an’ın aydınlığında bir ömür geçirmelerini niyaz ediyorum” dedi.
İHA
 
 
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