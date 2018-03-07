Nursaçan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Nursaçan mesajında, kadınların ülkenin kalkınmasında ön saflarda yer aldığını ifade ederek; "1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak uluslararası bir gün haline gelen kadınlar günü uzun yıllardır ülkemizde de kutlanmaktadır.Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Savaş ardından ülkenin kalkınmasında da kadınlarımız, en ön saflarda yerlerini almıştır. Yüzyıllar önce İslam dininin yüce Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (SAV) 'Veda Hutbesi'nde kadınların haklarına dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor,

'Ey İnsanlar. Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinde hakları vardır', 'Sizin en iyiniz, kadınına karşı en iyi olanınız' buyurmaktadır. Dinimizde ve geleneklerimizde, kadın her zaman önemli bir yer tutmaktadır. Kadınların toplumdaki siyasi, sosyal ve ekonomik statüsünün güçlenmesi, toplumsal refah seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir. 1934 senesinde Ulu Önder Atatürk, pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını kazandırmış, bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Ülkemizde kadın sorunu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir konudur.Kadına şiddetin önlenmesinde, kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla, cinsiyet ayrımı yapmadan, tutarlı ve doğru biçimde yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak ne yazık ki; Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadının çalışma hayatına katılmasını kolaylaştırmak açısından alınan önlemler ise geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Unutulmamalıdır ki; kadınımıza hak ettiği değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır! Kadınlar, halkın en fedakar, çalışkan ve üreten bireyleridir.

15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur. 15 Temmuz'da yitirdiklerimiz başta olmak üzere, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Tahir Nursaçan; yönetim kurulu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günününde bölgede çalışan tüm kadınların başta olmak üzere tüm Türk ve dünya kadınlarına huzur dolu bir gelecek temenni etti.