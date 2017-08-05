‘O aile’ için Bakanlık da harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, fil hastası Güler Arbuz, kronik kalp hastası ve ciğerleri iflas etmiş olan eşi Eyüp Arbuz, işten çıkarılan oğulları Erkan Arbuz ile iki torununun zorluklarla dolu yaşamına destek olmak için kolları sıvadı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, haberin yayınlanmasının ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın talimatlarıyla, ailenin evine sosyal çalışma uzmanları göndererek ziyarette bulunduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının toplumun yapı taşı olan aile kurumunun yaşatılması için her türlü desteği verdiklerini belirten İl Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlığımız, sosyal dinamiklere ve yapılara her daim destek olmakta, özellikte aile ile ilgili konularda da son derece hassastır. Bu doğrultuda, Bakanımızın da talimatıyla, aile ile ilgili bilginin alınmasının hemen ardından, sosyal çalışma uzmanlarımızı ailenin evine gönderilmiştir. Bu kapsamdaki sosyal çalışma uzmanlarının raporu doğrultusunda, aileye engelli bakım ücreti ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş, aile için gerekli rehberlik çalışmaları yapılmış, Müdürlüğümüz yetkililerinin iletişim bilgileri aile üyelerine verilmiş, çocuklar için ileride ihtiyaç duyulması halinde Sosyo-Ekonomik Destek Hizmeti verilmesine karar verilmiştir” diye konuştu.



İl Müdürü Nevzat Özer, Müdürlük olarak bundan sonraki süreçte aileyi yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA

