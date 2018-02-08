O AİLEYE YARDIM ELİ UZATILDI

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangında evin büyük bir bölümünün ve eşyalarının yanması sonrasında sokakta kalan Ayfer Doğanbek ve çocuklarına Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yardım eli uzatıldı.Ayfer Doğanbek ve çocukları İstasyon Mahallesi'nde bir akrabalarının evine yerleştirilirken, aileye kanepe ve ev eşyaları konusunda yardım edildi. 2016 yılından beri aşevinden destek alan aileye yanan kartları yerine Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulaması çerçevesinde Sosyal Destek Kartı verildi.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile de irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, aileye yapılacak olan maddi yardımları da koordine edecek.