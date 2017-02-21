O HEYKELLER KALDIRILDI!

Roma İmparatorluğuna ait bir ölüm arenası olan Colleseum ve Roma’daki çok tanrılı inancı simgeleyen heykeller 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan Anadolu Harikalar Diyarı’nda görücüye çıkmıştı. Kayserili muhafazakar çevrenin tepkilerini çeken heykeller uzun süre tartışma konusu olmuştu.



Putperestliği çağrıştırıyor

Yapılan eleştirilerde heykellerin putperestliği çağrıştırdığı ve bir Selçuklu şehri olan Kayseri’ye yakışmadığı yönündeydi. Tüm bu tartışmalara rağmen o dönemde heykellere dokunulmamıştı.



Yıkım kararına ret

Tartışma Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne de taşınmıştı. 9 Aralık 2013 tarihinde yapılan toplantıda bu tesislerin isminin değiştirilmesi ve Colleseum’un yıkılması için önerge verilmiş fakat önerge konunun gündemden düşürülmesi kararıyla reddedilmişti.







Heykeller kaldırıldı

Colleseum’un yıkılması için verilen önerge reddedilmişti, ama geçtiğimiz günlerde tartışmalı yapının üzerinde bulunan heykeller kaldırıldı. Geç de olsa Selçuklu şehrine yapılan bu zulümde kısmen geri adım atılmış oldu.



Ölüm arenası

Tarihte kan, gözyaşı ve vahşet ile anılan Colosseum ölüm arenası olarak biliniyor. Burada İmparatorlar tarafından Roma halkına en acımasız katliamlar gerçekleştiriliyordu.



Tarihi

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum bir arenadır. Usta bir komutan olan Vespasianus tarafından MS 72 yılında yapımına başlandı ve MS 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında yapıldı.

Günümüzde depremden dolayı harap vaziyette olmasına ve taşlarının çalınmasına rağmen Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun uzun zamandan beri ikonik sembolü olarak görülür. Bugün modern Roma'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir.

Ayrıca Roma Katolik Kilisesi ile yakın bağlantıya sahiptir. Paskalya öncesi Cuma günü Papa amfitiyatroda fener alayı düzenler.

Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Metin Yiğit