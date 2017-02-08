Ocak’ta Trump konuşuldu

Astana görüşmeleri

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanması için Türkiye, Rusya, İran

23 - 24 Ocak’ta ilk toplantı gerçekleşti. Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşen görüşmelerde ilk kez Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhaliflerin temsilcileri ile bir araya geldi. İkinci görüşmeye hazırlanan üçlü mekanizma, bu kez Suriye’deki ateşkes sürecini ele alacak.

Astana görüşmeleri, toplamda 22 bin 137 habere konu oldu. Yazılı basında 2 bin 343, görsel basında 2 bin 246, elektronik basında 17 bin 548 haberle yer aldı.



Donald Trump’tan vize yasağı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevi resmen devraldı. Yeni Başkan’ın gündeminde, öne çıkan konular arasında vize yasağı vardı. Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfuslarının çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye; Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına getirdiği vize yasağı kararı, tüm dünyada tepkilere ve protestolara neden oldu. Alınan karar çerçevesinde 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

Donald Trump ay boyunca yazılı basında 12 bin 87, görsel basın 4 bin 773, elektronik basında 106 bin 714 kez yer alırken, toplam haber sayısı 123 bin 574’e ulaştı. (Kurum haberi)





