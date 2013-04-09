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Öğenci Servisi Devrildi: 27 Yaralı

Kayseri’de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında bir öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada 27 öğrenci yaralandı.

Öğenci Servisi Devrildi: 27 Yaralı
Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik köyünde meydana gelen olayda Hayriye Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan öğrenci servisinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada araç sürücüsü E.S. ile araçta bulunan 27 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Yaralı öğrencilerin Özvatan ve Sarıoğlan Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldığı, hayati tehlikesi bulunan F.Ö.’nün ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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