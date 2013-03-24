Oğlunu YGS'ye Bırakıp Dönerken Kalp Krizi Geçirerek Öldü

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı’nda bir kişinin yerde yattığı ihbarının alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ve 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini alması sonrasında yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Turan Salur olduğu belirlendi.

İncelemeler sırasında hayatını kaybeden Turan Salur’un eşi Ayşe Salur da olay yerine gelerek hayat arkadaşının hayatını kaybetmesi sonrasında sinir krizleri geçirdi. Ayşe Salur, “Oğlum Ali’yi araba ile hep birlikte Erciyes Üniversitesi’nde YGS sınavına bıraktık. Eşim daha sonra arabayı alıp geleceğini söyledi ve bizden ayrıldı. Aradan zaman geçmesine rağmen dönmeyince telefonla aradım. Cevap vermedi. Biz de arabayı park ettiği yere kadar geldik. Arabanın içinde uyuya kaldığını zannettik. Ama vefat etmiş” diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Turan Salur’un yakınlarına ise acı haberi polis ekipleri verdi. Turan Salur’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. (iha)

