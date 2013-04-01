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Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Kayseri'de kamyonet ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 6 öğrenci yaralanırken, servis sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 7 Yaralı
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahalllesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 S 0180 plakalı servis minibüsünün kavşakta duran 38 RE 422 plakalı kamyonete arkadan çarptığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsünün ön tarafının ezilmesi ile birlikte şoför A.Z.K.'nın sürücü koltuğunda sıkıştığı bildirildi. Kazada serviste bulunan 6 ilköğretim okulu öğrencisinin de yaralandığı kaydedildi.

Kazada yaralanan öğrencilere olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edilirken, minibüste sıkışan şoför A.Z.K. itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesini kullanması ile ancak çıkarıldı. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, itfaiyecilerin işini de zorlaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan A.Z.K., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan öğrenciler de çevrede bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (İHA)
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