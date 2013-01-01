Öğrenciler Huzurevi Sakinlerine Konser

Okulun 9'uncu sınıf öğrencilerinden Onur Yağan ve Samet Karacan Müzik öğretmenleri Buğra Yeğen ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çay salonunda müzik ziyafeti sundu.



Gesi Bağları, Çarşambayı Sel Aldı, Yalan Dünya ve Çanakkale Türküsü gibi sevilen eserleri seslendiren öğrencilere, hayatlarının ikinci baharlarını yaşayan yaşlılar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Huzurevi sakinlerinden Mehmet Çorakçı, "Burada her şeyimiz var. Bir sizler eksiktiniz, şimdi o da tamamlandı. Bizleri sakın ihmal etmeyin. Sizleri sık sık aramızda görmek istiyoruz." derken, Hüseyin Taşyürek ve Mehmet Yorulmaz da öğrencilerin kendilerini düşünmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Müzik kulübünden gelen teklif üzerine bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıçaslan Liseleri Kulüp Koordinatörü Hamdi Gülen, "Daha önceleri de bu tür faaliyetler gerçekleştirerek öğrencilerimizle yaşlılarımızı ve kimsesiz çocukları buluşturuyorduk. Ancak bu gün 2012'nin son günü, yeni yılın son dakikalarını bu atmosferde geçirmek istedik ve konuksever huzurevi sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Onların gözlerindeki ışıltı her şeyden daha önemli." dedi.



Huzurevi ziyareti karşılıklı yeni yıl dilekleriyle son buldu.

