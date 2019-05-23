Öğrenciler Talas’ta tarihi fotoğrafladılar

Talas Kaymakamlığı, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi ve Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Talas’ın eski yapı ve mekanlarının ön plana çıktığı “Tarih" konulu fotoğraf yarışmasına sadece cep telefon ile çekilen fotoğraflar kabul edildi. Sonuçlanan yarışmada ortaokul ve lise kategorisinde birinci olan fotoğraf sahibine 300 TL, ikinciliği alan yarışmacıya 200 TL ve üçüncüye ise 100 TL nakit para ödülü verildi. Ayrıca Ortaokul ve lise seviyesinde dereceye giren öğrencilere Suretialem madalyası hediye edildi.



Yarışmanın seçimleri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe ve Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal tarafından yapıldı.



Talas Liseler ve Ortaokullar Arası Fotoğraf Yarışması dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

Ortaokul Seviyesi

1-) Z. Gülru ÇİFÇİ (Özel Tekden Ortaokulu) 300 TL

2-) Sabri Orakçı (Osman Neyire Açıkgöz İHO) 200 TL

3-) Yusuf Çoşkun (Osman Neyire Açıkgöz İHO) 100 TL



Lise Seviyesi

1-) M. Sezgin Çoşkun (Fatma Yüksel Başbuğ İHL) 300 TL

2-) Feyza Sevimli (Yamandede İHL) 200 TL

3-) Şifanur Özcan (Fatma Yüksel Başbuğ İHL) 100 TL



