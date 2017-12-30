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Öğrenciler vatan için yürüdü

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri Erciyes Dağı’nda ‘Vatan Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi.

Öğrenciler vatan için yürüdü
Vatan sevgisi bilinci oluşturmak için gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan, İlkokul Müdürü Kadir Alper, Ortaokul Müdürü Göksel Orhan, okul yöneticileri, Okul Aile Birliği üyeleri ve veliler katıldı.

Yürüyüş öncesinde öğrenciler tarafından şehitlik mertebesinin anlatıldığı tiyatro oyunu sergilendi. Okunan şiirler ve yapılan konuşmaların ardından öğrenciler Erciyes Dağı’nda temsili olarak mermi taşıdı. Günün anlam ve önemine dair yapılan 120 Çocuğa Mektup Yarışması sonuçları da etkinlik bitişinde açıklandı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İHA
 
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