Öğrenciler Yürüyüş Yaptı

Sami Yangın Anadolu Lisesinde yürüyüşe başlaya öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına kadar geldi. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Yapılan etkinliği ardından konuşan Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Turan, “Kasım 1989’dan bu yana Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Anlaşması, Çocuk Haklarını korumak için tüm dünyada kullanılıyor. Buna karşın hala çocuklar için uygun bir dünya yaratmak adına yapılacak çok şey var. Çocukların, çocukluklarından keyif almalarını sağlamak için hepimize görev düşüyor. Hangi ülkeden olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun, her çocuğun birtakım hakları vardır. Buna rağmen bu haklar her gün çiğnenmektedir. Tüm ülkeler çocuk hakları anlaşmasını kabul etmiş olsalar da gerçekte uygulamalar farklılık göstermektedir” diye konuştu.

Sami Yangın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adan Dinç ise, “Bu projemiz AB kapsamında Comenius çok programlı okul ortaklıkları projesiyle Ulusal Ajans tarafından yapmış olduğu müracaat sonucunda 6 ülke ve 8 okulun ortaklığı ile başlayan bir projedir. Buradaki tek amacımız dünyadaki tüm uluslara çocuk haklarının önemli olduğunu, çocuk hakları olmadan geleceğimizin olmayacağını kurgulamak ve hem ülkeler arasındaki kültürel birliktelikleri yakalamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.