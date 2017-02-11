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Öğrencilerden Haleplilere yardım

Nallıhan'daki Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin, Halepliler için başlattıkları yardım kampanyasında 2 tır dolusu yardım toplandı.

Öğrencilerden Haleplilere yardım
Yüklenen yardımlar, şehir meydanında toplanan ilçe sakinlerinin katıldığı uğurlama töreniyle yolcu edildi.
Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Eryiğit, topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.
İlçede 3 yıldır devam ettirdikleri "Askıda ekmek" projesinin de sürdürüldüğüne değinen Eryiğit şunları söyledi:
"Suriyeli bebekler için bebek bezi kampanyamızı başarıyla tamamladık. Son olarak, Halep için un ve battaniye kampanyası düzenleyerek topladığımız malzemeleri kardeşlerimize gönderdik.
Biz Nallıhan halkı olarak gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duymayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olmadık. Rabbim Halep'teki mazlum insanları korusun, yar ve yardımcıları olsun."
AA
 
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