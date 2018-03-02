Öğrencilerden Mehmetçiğe moral desteği

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 1.Komando Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Tevfik Gümüş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Osman Malkoçoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Şemun Akman, Mehmet Sami Yazgan, çok sayıda asker ve öğrenci katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yaptığı açılış konuşmasında “Eğitim ordusuyla askerimizin yanında olmak bizlere gurur veriyor. Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır. Bizler engel tanımayız. Bizler imanlı insanlarız. Bu millet ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizimdir, diyen bir ırkın insanlarıyız. Zeytin Dalı operasyonunda gözünü kırpmadan vatanı için canını hiçe sayan komutanlarımıza ve askerlerimize Allah yar ve yardımcı olsun” ifadelerini kullandı.

Elmalı, konuşmasının ardından, Tugay Kurmay Başkanı Kurmay Albay Tevfik Gümüş’e Zeytin dalı operasyonunda görev yapan Mehmetçiğe iletilmek üzere Türk Bayrağı ve öğrencilerin hazırladığı ‘Biz de Afrin deyiz’ yazılı dövizi takdim etti.



Konuşmaların ardından yapılan temsili asker uğurlama, törene katılan askerleri duygulandırdı. Ardından öğrenciler ve askerler birlikte eğlendi. Askerlerin, kamuflaj giyen engelli öğrencileri, ‘En büyük asker bizim asker’ diyerek omuzlarına almaları renkli görüntüler oluşturdu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

İHA



