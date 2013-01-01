Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilere Ayakkabı Dağıtıldı

Kayseri Genç Girişimiler Derneği tarafından Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulunda öğrenim gören 150’ye yakın ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık bot hediye edildi.

Öğrencilere Ayakkabı Dağıtıldı
 Ayrıca okulun bazı eksiklerini de tamamlayan dernek üyeleri engelli öğrenciler için tuvalet yaptırdılar.
Kayseri’de yeni kurulan Kayseri Genç Girişimciler Derneği, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dernek üyeleri Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okuluna çeşitli yardımlarda bulundular. Engelli öğrenciler için tuvaletlerin yaptırıldığı okulda öğrenim gören 150’ye yakın ihtiyaç sahibi öğrenciye de kışlık bot hediye ettiler.
Okul idaresi ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan kışlık botlar, Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Okul Müdürü Murat Yıldız’a dağıtılmak üzere teslim edildi.
Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy burada yaptığı konuşmasında, derneğin amacının girişimcilere destek olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Yapılan yardımların sürekli devam edeceğini belirten Gülsoy, Okul Müdürü Mehmet Yıldız’a da okulun ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman yardımcı olacaklarını belirtti.
Okul Müdürü Murat Yıldız’da yapılan bu yardımdan dolayı dernek yönetimine teşekkür ederek, 150’ye yakın öğrencinin bu hediye karşısında çok sevineceğini belirtti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.