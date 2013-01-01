Öğrencilere Ayakkabı Dağıtıldı

Ayrıca okulun bazı eksiklerini de tamamlayan dernek üyeleri engelli öğrenciler için tuvalet yaptırdılar.

Kayseri’de yeni kurulan Kayseri Genç Girişimciler Derneği, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dernek üyeleri Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okuluna çeşitli yardımlarda bulundular. Engelli öğrenciler için tuvaletlerin yaptırıldığı okulda öğrenim gören 150’ye yakın ihtiyaç sahibi öğrenciye de kışlık bot hediye ettiler.

Okul idaresi ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan kışlık botlar, Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Okul Müdürü Murat Yıldız’a dağıtılmak üzere teslim edildi.

Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy burada yaptığı konuşmasında, derneğin amacının girişimcilere destek olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Yapılan yardımların sürekli devam edeceğini belirten Gülsoy, Okul Müdürü Mehmet Yıldız’a da okulun ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman yardımcı olacaklarını belirtti.

Okul Müdürü Murat Yıldız’da yapılan bu yardımdan dolayı dernek yönetimine teşekkür ederek, 150’ye yakın öğrencinin bu hediye karşısında çok sevineceğini belirtti.