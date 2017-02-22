Öğrencilere süt ve kuru üzüm dağıtıldı

Okul Sütü ve Üzümü dağıtım programı Melikgazi ilçesinde bulunan Mustafa Özdal İlkokulu’nda yapıldı. Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, sınıflara girerek öğrencilere okul sütünü dağıttı. Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Yaklaşık 6 yıldır devletimiz süt dağıtımına devam ediyor. Bu yıl da devam ediyor. Ayrıca geçen yıldan başlayan kuru üzüm yine öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için süt alışkanlığını, süt ürünleri tüketiminin sağlanması amacıyla devletimiz böyle bir uygulama yaptı. Tüm anaokullarımızda, ana sınıflarımızda ve ilkokullarımızda toplam 104 bin 590 öğrenciye 5 milyon 647 bin 860 paket süt dağıtımı yapılacak. Yine 104 bin 590 öğrenciye 3 milyon 717 bin 756 paket de kuru üzüm dağıtılacak. Bu şekilde öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için devletimizin böyle bir çalışması var. biz de bugün böyle bir güzel günde çocuklarımızla beraber olmayı düşündük” dedi. Programa katılan Vali Yardımcısı Baha Başçelik ise öğrencilerin sağlık ve başarılarının düşünülerek böyle bir uygulama gerçekleştirildiğini kaydederek, “Devletimize, hükümetimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz aynı zamanda tarım ülkesi. Milli ürünlerimizi, değerlerimizi gene kendi vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz. Öğrencilerimizin hem başarılarını hem de sağlığını düşünerek böyle bir proje başlatılmış. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



İmzalanan protokol kapsamında kent genelinde resmi ve özel anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 501 okulda haftada 3 gün süreyle okul üzümü, iki gün süreyle de de okul sütü dağıtılacak. Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda öğrencilerin süt konusunda bilinçlendirme, süt içiminin sağlanması çıkan her türlü aksaklığın ilgililere ve yetkililere haber verilmesinden, İl Halk Sağlığı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ise denetim ve rehberlikten sorumlu olduğu bildirildi. Öte yandan 2016-2017 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan ‘Okul Sütü Programı’ kapsamında toplam 104 bin 590 öğrenciye 5 milyon 647 bin 860 paket süt dağıtımının planlandığı, ‘Okul kuru üzüm programı’ programı kapsamında ise 104 bin 590 öğrenciye 3 milyon 717 bin 756 paket kuru üzüm dağıtımının gerçekleştirileceği belirtildi.