Öğrencilerin büyüttüğü fidanlar toprakla buluştu

Argıncık Kayabaşı mahallesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her mahallede ağaç diktiklerini söyledi. 2017 yılı içerisinde 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Bugün Kayabaşı mahallemizde ağaçlandırma çalışmalarını başlatacağız. Bahar ayı ile birlikte kendimize bir hedef koymuştuk. ‘2017 yılı içerisinde Kocasinan’ımızda 100 bin fidanı toprakla buluşturalım’ demiştik. Bunun için bahar ayında her hafta sizlerle birlikte etkinlikler düzenleyerek, ağaçlar dikmiştik. Yazın gelmesi ile birlikte mevsim itibariyle ağaç dikme etkinliğine ara verdik ama artık mevsimin ağaç dikimine müsait olması ile birlikte yeniden fidan dikimine başladık” dedi.

Çolakbayrakdar, “Her Salı günü değişik mahallelerde sosyal gruplar ile bir araya geliyoruz ve fidanlar ekiyoruz. Bu programlarda bizimle beraber olan geleceğimizin teminatı gençlerimize teşekkür ediyorum. Bugünkü dikeceğimiz ağaçlar çok daha farklıdır. Çünkü bugünkü ağaçlarımızı Feridun Cıngıllıoğlu İlkokulu’ndaki tohumdan itibaren bugüne kadar kendileri yetiştirdiler. Büyütmüş oldukları ağaçları da toprakla buluşturma vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konuşmasının ardından öğrenciler ile beraber fidanları toprakla buluşturdu.

İHA