Öğretmen 9.kattan atlayarak İntihar etti

Kayseri’de, bir kişi iddiaya göre nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre öğretmen olduğu öğrenilen A.F.Ş. nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay erinde hayatını kaybeden A.F.Ş. otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre öğretmen olduğu öğrenilen A.F.Ş. nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay erinde hayatını kaybeden A.F.Ş. otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Allah rahmet eylsin