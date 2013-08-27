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Öğretmen 9.kattan atlayarak İntihar etti

Kayseri’de, bir kişi iddiaya göre nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti.

Öğretmen 9.kattan atlayarak İntihar etti
 Kayseri’de, bir kişi iddiaya göre nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti. 

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre öğretmen olduğu öğrenilen A.F.Ş. nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü oturdukları binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay erinde hayatını kaybeden A.F.Ş. otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
KayseriöğretmenIntiharYenişehir
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mustafa akbulut 5 yıl önce

Allah rahmet eylsin

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Servet Günbay 5 yıl önce

Matematik hocam Ahmet Faruk Şahin.. Ne desem bilemiyorum çok üzgünüm Rabbim mekanını cennet eylesin :(

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HÜSEYIN POYRAZ 2 yıl önce

KARISI NESRIN SAHIN ALDATTIGI ICIN INTAHAR ETTI !

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