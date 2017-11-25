Öğretmenler Günü'nü 30 dilde kutladılar



Kocasinan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 1 dakika 54 saniyelik bir klip hazırladı. Klipte lisede öğrenim gören öğrenciler, 30 dilde öğretmenlerin gününü kutladı. Kırgız, Kazak, Azeri, Myanmarlı ve Endonezyalı olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen yaklaşık 400 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin klibi büyük beğeni topladı.

İHA

