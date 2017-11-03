Öğretmenler itibarsızlaştırılıyor

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan “Bu uygulama öğretmenlerimizi şamar oğlanı haline getirecektir. Öğrencilerinin davranışlarına, çalışmalarına ve sınavlarına not veren bir öğretmenin, öğrenciler ve veliler tarafından nasıl bir karşılıkla değerlendirileceğini öngörmek zor değil” dedi.

Aydın Kalkan, sendika olarak öğretmenin saygınlığını ve yaptığı işi değersizleştirecek bu tür uygulamalara karşı olduklarını, öğretmenin değerlendirilmesinin farklı yollarla zaten yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

“Şamar oğlanına döndürecek”

“Öğrencilerin beklediği notu alamadığı, dersini hakkıyla işlemek isteyen ve Milli Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliğini uygulamaya çalışan öğretmene karşı şimdiden ‘O öğretmen beni geç kaldığım için yok yazdı ben de ona sözlü olarak zayıf vereceğim” tarzı konuşmalar yapıldığı görülmektedir. Okula veli toplantılarına bile tam katılamayan bir veli profili varken okula hiç uğramayan bir velinin öğretmeni değerlendirmesi gerçekçi de değildir, vicdani de değildir. Öğretmenler odasında yan yana oturan eğitimcilerin birbirini değerlendirmesi sonucunda karşı karşıya kalabilecekleri unutulmamalıdır. Okulu öğretmene, öğretmeni öğretmene, veliyi ve öğrenciyi öğretmene karşı Demokles’in kılıcı gibi kullanmak, eğitimcinin moralini ve motivasyonunu asla yükseltmeyecek tam tersi eğitimciyi şamar oğlanına döndürecektir.”

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