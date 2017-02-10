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Oğuz Erinç serbest bırakıldı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı Av. Oğuz Erinç'in de yer aldığı 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Oğuz Erinç serbest bırakıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları ve finans sağladıkları, Cumhurbaşkanına hakarette bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı Oğuz Erinç ile S.D, B.Y, Ö.Ç, F.B, SE, A.Ç, M.D, M.B, İ.A, S.Y. ve L.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı Oğuz Erinç dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Kayseri Gündem

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