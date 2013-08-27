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Okul Harçlığı için Limonata Satıyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde okul harçlıklarını çıkarmak isteyen çocuklar, bunaltan sıcakları fırsat bilerek limonata satışı yapıyorlar.

Okul Harçlığı için Limonata Satıyor
Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen iki küçük kafadar, Ahmet ve Salih artan sıcakları da fırsat bilerek, Yahyalı’nın sokaklarında çarşı pazar gezerek limonata satıyor. ''Ticarete çekirdekten alışıyoruz'' diyen çocuklar, sadece para ile satış yapmadıklarını, bazen de dondurma ile takasa gittiklerini söylüyor.

İlçede bulunan esnafın ilgi odağı olan küçük kafadarlar, 1 bardak limonatayı 50 kuruşa sattıklarını ve günde ortalama 10 TL kazandıklarını belirtiyor. Parayı okul harçlığı için biriktirdiklerini ancak çoğu zaman harcayıp eve parasız döndüklerini anlatan afacanlar, okullarının bir an evvel açılmasını istiyor.
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KayseriYahyalıOkulLimonata
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