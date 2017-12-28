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Okul idarecileri haksız şikayetlerden rahatsız

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Yönetimi, Kocasinan Bölgesinde görev yapan okul müdürleriyle istişare toplantıları yaptı.

Okul idarecileri haksız şikayetlerden rahatsız
Her yıl teşkilat mensuplarıyla değişik zamanlarda bir araya gelen Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube yönetimi, her hafta bir eğitim bölgesinin okul müdürleriyle serbest öneri ve eleştiri ortamı oluşturuyor. 

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, okul müdürlerinin talepleri hakkında bilgiler verdi.
Kalkan, “Okul müdürlerimiz özellikle velilerin ve öğrencilerin her konuda 147, BİMER gibi iletişim araçlarına şikayette bulunduklarını, olur olmaz konularda birçok suçlama ile karşılaştıklarını ifade etmektedir” dedi.

Kalkan, Okul müdürlerinin meslek liselerine devam eden öğrencilerin sigorta işlemlerinden dolayı büyük cezalarla karşılaştıklarını, ödenek sıkıntısı yüzünden istedikleri eğitim ortamını sağlayamadıklarını, hemen her gün velilerin fiziksel ve sözlü şiddeti ile karşı karşıya kaldıklarını, dile getirdi.

Kalkan ayrıca, öğretmenin ve idarecilerin velilerin nezdinde şamar oğlanına dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, “Performans gibi uygulamaların sürekli gündeme getirilerek eğitimi ve eğitimciyi ilgili ilgisiz herkesin değerlendireceği ortamların oluşturulmaması gerekir. Her şikayetin ön süzgeçten geçmeden hemen soruşturmaya dönüştürülmemesi ve kenar mahalleler ile çok merkezi yerleşim yerlerinde okullara güvenlik desteğinin verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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