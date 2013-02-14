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Okul Önlerinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon

Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, okul önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişi yakalandı.

Okul Önlerinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon
Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık yaptığı istihbari çalışmalar sonunda 10 kişilik bir grubun okul önlerini mesken tutarak, gençleri uyuşturucu hap, esrar ve eroin kullanımına teşvik ettikleri ve sattıkları belirlendi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından önceki gün gruba yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.E., Y.C, A.A., E.B., M.K., E.S., Y.T., L.Y., Ö.K. ve H.D. gözaltına alındı.
Daha önceden de uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, tehdit, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen zanlılar Kahramanmaraş Emniyetindeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. (iha)
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