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Okuldan Kaçarken Kolundan Oluyordu

Kayseri’de, okuldan kaçmaya çalışan bir öğrenci kolundan yaralandı.

Okuldan Kaçarken Kolundan Oluyordu
Edinilen bilgiye göre Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan S.Y.’nin duvardan atlamak isterken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. S.Y.’nin duvarda bulunan dikenli tellere takıldığı ve kolundan yaralandığı bildirildi.
Okul etrafında devriye gezen polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Y.’nin koluna 7 dikiş atıldığı öğrenildi. (iha)
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