Okuldan Kaçarken Kolundan Oluyordu

Edinilen bilgiye göre Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan S.Y.’nin duvardan atlamak isterken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. S.Y.’nin duvarda bulunan dikenli tellere takıldığı ve kolundan yaralandığı bildirildi.
Okul etrafında devriye gezen polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Y.’nin koluna 7 dikiş atıldığı öğrenildi. (iha)
Okul etrafında devriye gezen polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Y.’nin koluna 7 dikiş atıldığı öğrenildi. (iha)