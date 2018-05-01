Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okullar arası dayanışma

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kayarslan, beraberindeki okul öğretmenleri birlikte Tomarza Üçkonak köyü Rahime Akıncıoğlu ilköğretim okulu öğrencilerini ziyaret edip öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Okullar arası dayanışma
Rahime Akıncıoğlu ilköğretim okul müdürü Erdal Kesgin, Atatürk Anadolu lisesinin ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını söyledi. İki okul arasında dayanışmanın öğrencilerini sevindirdiğini belirtti.
Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kayarslan, “Liseli öğrenci ailelerinin çam sakızı çoban armağanı ilköğretim okullu öğrencilere gönderdikleri hediyeler ile birlikte selamlarını ’da getirdik ”dedi.
Okul bahçesinde öğrencilere dağıtılan hediyeler, ilköğretim öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Hediyelerini alan öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade etti. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.
Kurum Haberi
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.