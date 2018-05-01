Okullar arası dayanışma

Rahime Akıncıoğlu ilköğretim okul müdürü Erdal Kesgin, Atatürk Anadolu lisesinin ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını söyledi. İki okul arasında dayanışmanın öğrencilerini sevindirdiğini belirtti.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kayarslan, “Liseli öğrenci ailelerinin çam sakızı çoban armağanı ilköğretim okullu öğrencilere gönderdikleri hediyeler ile birlikte selamlarını ’da getirdik ”dedi.

Okul bahçesinde öğrencilere dağıtılan hediyeler, ilköğretim öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Hediyelerini alan öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade etti. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Kurum Haberi





