Ölçü Aletleri Muayene Ediliyor

3516 sayılı kanunun 9/b maddesine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu ölçü ve ölçü aletlerin 2013 periyodik muayenesi için müracaatların 1 Ocak tarihinden itibaren başladığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İki yılda bir muayene edilerek damgalanması istenilen ölçü ve ölçü aletlerinden uzunluk ölçüleri, akıcı maddeler için hacim ölçekli, mekanik tartılar, masa terazileri, arsa teraziler, ibreli ve her türlü elektronik terazilerin ve çekerleri 2000 kg olan baskülleri bulunanlar Melikgazi Belediyesi Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir“ dedi.

Melikgazi Belediyesi Grup Ayar Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğuna müracaat ederek MUAYENE GÜNÜ almaları gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Şubat ayı sonuna kadar müracaat etmeyenlere yasa gereği en az 1.464 TL para cezası uygulanacağını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Damgalanmamış, damga süresi geçmiş, damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozuk ölçü ve tartı aletlerin işyerlerinde bulundurulmasının suç olduğunu sözlerine ekledi.