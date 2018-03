Olgunharputlu 2017'yi değerlendirdi

Düzenlediği basın toplantısında 2017'nin ülke ve dünya gündeminin siyasi ve ekonomik olarak yoğun tempoda geçtiğini vurgulayan Başkan Nedim Olgunharputlu, "2017 yılı öncesinde her ne kadar seçimsiz, istikrarlı bir yıl olacağını düşünsek de her ayı ve haftası ile hem ülke gündemimizin hem de dünya gündeminin siyasal ve ekonomik olarak çok yoğun tempoda geçtiği bir yıl oldu. Ticaretimizin yoğun olduğu AB ülkeleri ile yaşadığımız siyasi gerilimler, yakın coğrafyada iş yaptığımız ülkelerdeki iç karışıklıklar gibi olaylar ülkemizin ve şehrimizin ihracatında, komşu ve yakın mesafede ticaret yaptığı alanlar da daralmalar meydana getirmiştir" dedi. Olumsuzluklara rağmen ülkedeki büyüme performansının gurur verici olduğunun altını çizen Olgunharputlu, "Bu tarz olumsuzluklara rağmen Kayserili işadamları olarak gerek yeni pazarlar bularak gerekse yeni ticari mallar üreterek ticaret hacmimizi sürekli artırmaya ve ülkemizin genel ihracat politikasına dair katkımızın kesintiye uğramaması adına gayret gösteriyoruz. Bu bakımdan son dönem ekonomik büyüme performans verilerinden 3. çeyrek büyüme rakamının yüzde 11 gibi bir seviyeye gelmesi ekonomi için her türlü olumsuz şartlara rağmen ülkemizin büyüme performansı göstermesi herkes gibi Kayseri MÜSİAD için de gurur vericidir. Bu trend ile oluşabilecek 2017 yıl sonu yüzde 7’lik genel bir büyüme rakamı hepimiz için sevinç kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

2018 yılında da bu büyümenin aynı şekilde devam edebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Başkan Nedim Olgunharputlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Özellikle büyümeyi katma değer olarak etkileyen ihracat, yatırım ve sanayi sektörleri açısından şehrimizin ürettiği ekonomik değerin artırılması ve pazarlanması noktasında uluslar arası piyasalarda gün geçtikçe artan rekabet şartları ve konuşmanın başında belirttiğim siyasi ve coğrafi etkilerden dolayı daha uzak lokasyonlara ulaşma mecburiyetimiz gereği, nakliye ve taşıma maliyetlerimizde ciddi bir avantaj elde etmemiz gerekmektedir. MÜSİAD Kayseri olarak değişen ekonomi ve rekabet şartlarına daha dayanıklı Türk firmaları oluşturmak adına, bu yıl üyelerimize 60 saatlik bir mba programı yaparak satış, pazarlama, üretim ve finans konularında, firma sahip ve yöneticilerine yönelik eğitimlerimiz olacak. Bu eğitimler neticesinde daha donanımlı hale gelecek olan firmalarımız ile hem ihracatımızı, hem yeni yatırımlarımızı artırarak genel sanayi üretimimizi artırmak ve bu şekilde istihdam artış politikasına 2017 yılında yaptığımız katkıyı 2018 yılında devam ettirmek istiyoruz. Çalışan - sanayici koordinasyonu üzerine 2017 yılında HAK-İŞ işbirliğinde tekstil çalıştayı düzenledik. Bu tarz çalışmalarımız 2018’de de devam edecek."

Dernek olarak 2018 yılında da öngörülen büyüme hedeflerinin gerisinde kalmaması için daha çok çalışacaklarını dile getiren Olgunharputlu, "Şehrimizin 2018 yılında öngörülen büyüme hedeflerinin gerisinde kalmaması için bu yıl daha çok çalışacağımız bir yıl olacak. Her türlü olumsuz gelişmeye rağmen işlerimizi ve ekonomimizi büyütmek için birlik ve beraberliğimizi de aynı yönde artıracağımızı belirtmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik vurgusunu sözde değil fiilen de uygulayan bir STK’yız. 2017 yılında yurtiçinde Van, İzmir, Aydın ve Manisa şubelerimizi yurtdışında ise Paris şubemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda Antalya ve Aksaray şubelerimizi Kayserimizde misafir ettik. Bu tür buluşmalardan oluşan sinerji ile yeni işbirlikleri ve ticari ortaklıklar oluşturmaktayız" diye konuştu.

İHA