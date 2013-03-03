Olta Balıkçıları Tarım Müdürünü Ziyaret Etti

KOB-DER Genel Sekreteri İsmail Arslan ziyarette bir açıklama yaparak, "Doğada su kenarında ağız tadı ile buluşabilmek için, önce dernek çatısı altında birleşiyoruz. Nasip olursa 15 Mart tarihinde ilk genel kurulumuzu yapacağız. Geçici Yönetim Kurulumuz, Kayseri adına sürdürülebilir doğal su yaşamı ve amatör olta balıkçılığı çalışmalarını yeni yönetim kuruluna devredecek ve umut dolu yarınlar için tüm gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.

Arslan, "Önümüzde sadece Kayseri'yi değil, tüm Türkiye amatör olta balıkçılarını yakinen ilgilendiren istihsal alanlarında hafta içi olta avı yasağı ve kullanımı yasak malzeme ile katliam yapan oltacı ve ağcılara yönelik mücadele dönemi var. Her şeyi gelecek nesillerde hayır ile anılmak için elbirliği ile yapacağız" ifadelerinde bulundu.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sürdürülebilir doğal su yaşamının önemini kavrayan Kayserili amatör oltacıların bir araya gelmesi ve bilinçli avcılık için gayret göstermelerinin şehrimiz adına önemli bir artı değer oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Arslan, Kayacan'a plaket verdi.