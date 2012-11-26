Ölüm Eve Giderken Yakaladı

Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde okuyan 22 yaşındaki Burcu’nun kampus çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada C.B.’nin kullandığı 38 ZU 076 plakalı otomobilin Burcu’ya çarparak savurduğu, ardından da M.T.’nin yönetimindeki 38 ZN 509 plakalı otomobilin çarptığı bildirildi.

Kazada ağır yaralanan Burcu, olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burcu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, her iki otomobilin şoförünün de gözaltına alındığını, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

