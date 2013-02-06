Ölüm Kayseri'den Dönerken Yakaladı

Elbistan-Kahramanmaraş Karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Elbistan İstikametinden Kahramanmaraş istikametine seyir eden 46 E 9815 plakalı Mehmet Alkaya yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak karşı şeritten Elbistan'a gelen Galip Akgün idaresinde ki 46 DS 445 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Galip Akgün (49) ile birlikte kızı Sedanur Akgün (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Semanur Akgün ile Zeynep Akgün ise ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Akgün burada yapılan mücadelelere rağmen kurtarılamadı. Semanur Akgün'de ilk tedavisi yapıldıktan sonra Malatya'ya sevk edildi. Olaya karışan kamyon şoförü Mehmet Alkaya ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Elbistan'ın Tombak köyünden olan Akgün ailesinin Kayseri'ye gittikleri ve akraba ziyaretinden döndükleri öğrenildi.

