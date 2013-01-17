Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ölümden Kıl Payı Kurtuldular

Kayseri’de, öndeki aracın arkasından düşen kanepeye çarpan aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ölümden Kıl Payı Kurtuldular
Edinilen bilgiye göre Talas Bulvarı’nda meydana gelen olayda İ.A.’nın kullandığı 38 DS 227 plakalı aracın arkasında bulunan kanepenin yolda seyir halinde iken düştüğü ve 38 VR 377 plakalı otomobil sürücüsü S.A.’nın kanepeye çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan 38 VR 377 plakalı otomobilin takla attığı bildirildi.
Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, yaralanan S.A., A.A. ve H.K. 112 ambulansı tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.