Ölümden Kıl Payı Kurtuldular

Edinilen bilgiye göre Talas Bulvarı’nda meydana gelen olayda İ.A.’nın kullandığı 38 DS 227 plakalı aracın arkasında bulunan kanepenin yolda seyir halinde iken düştüğü ve 38 VR 377 plakalı otomobil sürücüsü S.A.’nın kanepeye çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan 38 VR 377 plakalı otomobilin takla attığı bildirildi.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, yaralanan S.A., A.A. ve H.K. 112 ambulansı tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)

