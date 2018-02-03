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Ombudsman Kayseri’de halkla buluşuyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı 6-7 Şubat tarihlerinde Kayseri'de yapılacak.

Ombudsman Kayseri’de halkla buluşuyor
Ombudsman basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenecek toplantıya, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan ile Yahya Akman'ın yanı sıra ildeki sivil toplum kurumu temsilcileri, muhtarlar ve il idari amirleri katılacak.
Açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2016 yılında başvuru sayısının 5 bin 519 olurken, bu sayının 2017 yılında 17 bin 131'e ulaşarak yaklaşık üç kat arttığı bildirildi.
Kayseri'den KDK'ya 597 başvurunun yapıldığı, Kayseri'de en çok kamu personel rejimi, eğitim-öğretim, gençlik ve spor konusunda şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
AA
 
 
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