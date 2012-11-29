Ömer Uzunefe Toprağa Verildi

Ömer Uzunefe’nin cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Ömer Uzunefe’nin cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kayseri’de vefat eden iş adamı Ömer Uzunefe, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
29 Kasım 2012 Perşembe 14:43
keşke baş sağlığı dileyebilseydin...nezakettendir...
kim ne derse der ama iyi bir insandı degerli bir işadamıydı ama kayseispor erciyesspor camiasından kims eolmamasına şaşırdım çok hizmetleri oldu allah rahmet eylesin güzel insan nur içind eyat
ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAGI BOL OLSUN ÇOK ASİL Bİ İNSANDI ÇOK ÜZÜLDÜM AİLESİNE VE YAKINLARINA SABIR VE BAŞ SAGLIGI DİLİYORUM MEKANI CENNET OLSUN.
Allah rahmet eylesin kim ne derse desin çok asil ve dürüst bi insandı topragı bol mekanı cennet olsun ailesi ve yakınlarına sabır ve baş saglıgı diliyorum.
öncelikle Allah Rahmet eylesin,
kefenin cebi yok derler ya, toprak tapusu ile gözboyadı, kat irtifak tapusu vermedi, parasını aldığı, sattığı dairelerin yıllar geçmesine rağmen tapusunu vermedi, parasını ödediği halde tapusunu alamayan insanlara karşı mirasçıları bu sorumlulukları umarım yerine getirir.
Kayseride her şey sözle yürürdü, ama artık suistimal ediliyor.