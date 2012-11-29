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Ömer Uzunefe Toprağa Verildi

Kayseri’de vefat eden iş adamı Ömer Uzunefe, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Uzunefe Toprağa Verildi
Camii Kebir’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ile çok sayıda işadamı ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Ömer Uzunefe’nin cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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ak 5 yıl önce

öncelikle Allah Rahmet eylesin,

kefenin cebi yok derler ya, toprak tapusu ile gözboyadı, kat irtifak tapusu vermedi, parasını aldığı, sattığı dairelerin yıllar geçmesine rağmen tapusunu vermedi, parasını ödediği halde tapusunu alamayan insanlara karşı mirasçıları bu sorumlulukları umarım yerine getirir.
Kayseride her şey sözle yürürdü, ama artık suistimal ediliyor.

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bahadirf 5 yıl önce

keşke baş sağlığı dileyebilseydin...nezakettendir...

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remzi kılıç 5 yıl önce

kim ne derse der ama iyi bir insandı degerli bir işadamıydı ama kayseispor erciyesspor camiasından kims eolmamasına şaşırdım çok hizmetleri oldu allah rahmet eylesin güzel insan nur içind eyat

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KAMİL GÖNEN 5 yıl önce

ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAGI BOL OLSUN ÇOK ASİL Bİ İNSANDI ÇOK ÜZÜLDÜM AİLESİNE VE YAKINLARINA SABIR VE BAŞ SAGLIGI DİLİYORUM MEKANI CENNET OLSUN.

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Kamil Gönen 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin kim ne derse desin çok asil ve dürüst bi insandı topragı bol mekanı cennet olsun ailesi ve yakınlarına sabır ve baş saglıgı diliyorum.

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