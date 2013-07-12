Ommer Otel, Gazetecilerle İftarda Buluştu

Ommer Otel'de düzenlenen programda, Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu ve otel yöneticileri, basın mensuplarıyla iftarda buluştu. İftarı basın mensuplarıyla açan Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldikleri için memnuniyetini dile getirdi. Başyazıcıoğlu, “Ommer Otelimiz 18 Mayıs 2013 günü Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle açıldı. Otelimiz Kayseri’ye inşallah hayırlı olur. Hizmet noktasında Ommer Otelin halkımıza iyi bir referans olacağını düşünüyorum. O anlamda Kayseri’nin imajına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu konuda bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Otel hakkında bilgi veren Başyazıcıoğlu, “Ommer otelimizin toplamda 186 odası bulunmaktadır. Bu odalardan biri başkanlık olmak üzere 14 de suit bulunuyor. Yaklaşık 750 kişilik bir balo salonumuz var. 5 - 6 tane toplantı odamız mevcut. Ayrıca tüm ihtiyaçlara hitap eden alışveriş merkezimiz bulunuyor” diye konuştu.

Başyazıcıoğlu yaptığı konuşmanın ardından, basın mensuplarına oteli gezdirdi.