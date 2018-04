“Önemli olan insana yatırım”

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide salon tamamen doldu. Büyük bir ilgiyle karşılaşan söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Sosyolog-Yazar Polat Doğru ile birlikte katıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen söyleşide bir ülkenin geleceğini belirleyen iki sosyal ortam olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cüceloğlu, “Birincisi çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı. Bundan daha önemli bir ortam yok. Bir toplumun geleceği için en önemli olan konu aile. İkincisi de sınıfta öğretmenin verdiği eğitim ortamı” dedi.

Eğitimci Polat Doğru da konuşmasının bir bölümünde çocuğun yetiştirilmesindeki bir yanlışa dikkat çekti. Doğru, “Ben her yerde en iyi çocuk benim olsun istedim; ama bunu yaparken de çocuğun canına okudum. Çocuğumu babalığımın performans notu olarak görüyorum” diye konuştu.

Söyleşide Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, hayattaki hangi başarıların önemli olduğu üzerinde de durdu. Evlilik ve aile başarısının çok önemli olduğunu ifade eden Cüceloğlu, bu başarının olmadığı yerde diğer başarıların farkına varılamayacağını söyledi. Prof. Dr. Cüceloğlu, “Maalesef farkına varmadan meslek başarısı uğruna kurban edilmiş pek çok evlilik ve aile başarısı var” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, söyleşi sonrası sahneye çıkarak konuşmacılara teşekkür etti. 7-8 yıl önce çocuk yuvasına yaptıkları bir ziyaretten yola çıkarak sevgini ne denli önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Ziyaretimizde çocuklara oyuncak ve çikolata verdik. Ama gördük ki çocuklar oyuncak ya da çikolata değil sevgi istiyorlar. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Her zaman ‘Çocuk ne istiyorsa yaptık, her istediğini yapıyoruz’ deniyor; ama istenen sevgi. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak yolları, köprüleri yapıyoruz; ama insana dokunmazsanız bir anlam ifade etmez. Bu yüzden insana yatırımı önemsiyor ve bu tür faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Çelik, daha sonra Prof. Dr. Cüceloğlu ve Yazar Polat Doğru’ya çiçek verdi ve aktardıkları bilgiler için teşekkür etti. Söyleşinin sonunda Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru kitaplarını imzaladılar.

