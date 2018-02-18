"Operasyon olmasaydı Türkiye’ye saldıracaklardı"

AK Parti il binasında basına açıklama yapan Milletvekili Dedeoğlu Afrin Operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Afrin’in yerinde ve zamanında yapılmış bir operasyon olduğunu dile getiren Dedeoğlu, “Şayet Cumhurbaşkanımız bu operasyonu başlatmamış olsaydı, teröristler Mayıs ayında topyekûn Türkiye’ye saldıracaktı. Bütün oradaki Kürt kardeşlerimiz ve 80 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza bu operasyonu yaptığı için teşekkür ediyor. Gece gündüz dua ediyorlar. CHP lideri operasyon durdurulsun diyor. İsterdik ki, nasıl MHP lideri ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanımızın yanında durdu CHP lideri de dursun. Bizim Suriye ile ilgili en ufak bir problemimiz yok, onların topraklarında da gözümüz yok” diye konuştu.



Afrin’deki çemberin teröristler açısından giderek daraldığını da belirten Dedeoğlu, “Askerimiz ve emniyet kuvvetlerimiz istişare halinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışmanın sonucunu kademe kademe önümüzdeki süreçte göreceğiz. Birileri diyor ki hükumet Afrin operasyonunu kendi lehine kullanıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir olaydan kimsenin siyasî ikbal beklememesi lazım. Ağır ağır gitmek daha faydalı. İnşallah Afrin bittikten sonra Menbiç de gelecek” dedi. Dedeoğlu, 24 Şubat Cumartesi yapılacak olan Olağan 6. Kayseri İl Kongresindeki kalabalığın, 15 Temmuz’daki kalabalığı aratmayacağına inandığını da sözlerine ekledi.



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, Kadir Has Kongre Merkezinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapılacak olan Kongreye tüm Kayseri halkını davet etti.





İHA

