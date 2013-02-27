ORAN Üyeleri Erciyes'i Gezdi

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Vali Şerif Yılmaz, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Yozgat Valisi Abdülkadir Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Saadettin Aydın, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan Can ve Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Erciyes Dağında Master planı çerçevesinde yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu.

Burada kısa açıklama yapan Vali Şerif Yılmaz, “Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olmaya aday olan Erciyes’te master planı çalışmasının ardından hazırlanan projeler hayata geçiriliyor. Bu çerçevede özellikle mekanik tesis ve yeni kayak pistleri yapıldı. Erciyes Dağında 12 ay doluluk sağlanması hedefleniyor. Bu nedenle yaz ayında kongrelerin ve spor aktivitelerinin yapılabileceği mekanlar da hazırlanmaktadır. Erciyes’e inşa edilecek oteller ile birlikte proje bitirildiğinde Kapadokya bölgesine ve ilimize çok büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Master Planı çerçevesinde yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler sundu.