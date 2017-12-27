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Orhan Gencebay ile türkü söylemek istiyor

Niğde’de Konservatuvar öğrencisi 19 yaşındaki Oğuzhan Demirci, koyu bir Orhan Gencebay hayranı. Orhan Gencebay gibi giyinip onun gibi yürüyen Oğuzhan Demirci'yi arkadaşları Orhan Gencebay'a benzetiyor. Demirci’nin en büyük hayali Orhan Gencebay ile tanışıp düet yapmak.

Orhan Gencebay ile türkü söylemek istiyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konservatuvar ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Demirci, 4 yaşından beri Orhan Gencebay’ı dinlediğini ve arkadaşlarının kendisini Gencebay’a çok benzettiğini söyledi.
Niğde’de öğrenci yurdunda kalan Demirci, yurttaki arkadaşlarına her gün bağlamasıyla Gencebay’ın şarkılarını söylüyor. Demirci, "Orhan Gencebay hayatımda her gün yer ettiğim bir sanatçıdır. Bağlamamla Orhan Gencebay’ın şarkılarını her gün söylüyorum. 4 yaşından beri evimizdeki teyp ile kasetlerinden şarkılarını dinliyorum. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum" dedi.
"Orhan Gencebay ile gözümü açıp kapatıyorum" diyen 19 yaşındaki Demirci, "Hayranıyım onunla tanışıp türkü söylemek istiyorum. Arkadaşlarım ona benzediğimi söylüyor, yolda 50 yaşındaki amca durdurup Orhan Gencebay’a benzediğimi söyledi. İlkokulda öğretmenim ‘Patlat Bir Orhan Gencebay’dan şarkı’ derdi. Sonra öğretmenim beni bu konuda teşvik etti. Güzel Sanatlar Lisesini ikinci olarak kazandım ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konservatuvar bölümünde öğrenim görüyorum. Giyim tarzım, yürüyüşüm bile Orhan Gencebay’a benziyor. Orhan Gencebay ile türkü söylemeyi çok istiyorum" diye konuştu.

İHA

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