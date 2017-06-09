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Orhan Hakalmaz konserine büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı Türk Halk Müziğinin ünlü isimlerinden birisini ağırladı. Sazı ve sözüyle Ramazan Sokağı’na konuk olan Orhan Hakalmaz, muhteşem bir konser verdi. Kayseri halkı konsere büyük ilgi gösterdi.

Orhan Hakalmaz konserine büyük ilgi
Büyükşehir Belediyesi’nin Mimarsinan Parkı-Kurşunlu Otoparkı’ndaki Ramazan Sokağı’nda Kayserililerle buluşan ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz, yurdun dört bir yöresinden seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir akşam yaşattı.
Söylediği türkülerle yurdumuzun farklı bölgelerine götüren Orhan Hakalmaz, sazı ve sözü ile Ramazan Sokağı’na renk kattı. Kayserililer Orhan Hakalmaz konserine büyük bir ilgi gösterdi. Ramazan Sokağı’nda oluşturulan gösteri alanı konseri izlemek isteyenlerle tıklım tıklım dolduruldu.
Konser alanındaki binlerce kişi zaman zaman Orhan Hakalmaz’ın türkülerine eşlik etti, zaman zaman da cep telefonlarının ışığını açarak muhteşem görüntülerin oluşmasını sağladı.
1,5 saate yaklaşan konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Orhan Hakalmaz’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. 
 
 (Kurum haberi)
 
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