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Orman Köylüsünden, 'Orman Köylüsüne Hasım' Pankartı

Kayseri'de, 1 haftadır Orman Bölge Müdürü ile görüşemediğini öne süren orman köylüsü Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı pankart açtı.

Orman Köylüsünden, 'Orman Köylüsüne Hasım' Pankartı
 Kayseri'de, 1 haftadır Orman Bölge Müdürü ile görüşemediğini öne süren orman köylüsü Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı pankart açtı.

 

Kayseri'ye 1 haftadır Yozgat'tan gelip gittiğini ancak bir türlü Orman Bölge Müdürü ile görüşemediğini belirten orman köylüsü Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı pankart açtı. Duman, "Kayseri'ye Yozgat'tan geliyorum. Orman köylülerinin sıkıntılarını dile getirmek için sayın Bölge Müdürü ile görüşmek istiyorum ama 1 haftadır görüşemiyorum. Yozgat'tan buraya 350 kilometre yol gelip akşam 17.00'ye kadar bekliyorum. 1 haftadır sıkıntılarımızı kendisine söyleyemiyoruz. Bugün en son görüşmek istediğimde reddedildim. Reddedildiğim içinde böyle bir pankart açtım" diye konuştu

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KayseriOrmanPankartOrman Köyü
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