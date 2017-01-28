Örnek işçi, örnek işveren Hizmet İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Taraflar ilk toplantıda bundan önceki toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi örnek bir tavır sergilediler.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi toplu sözleşme görüşmelerinin tatlı geçmesi için toplantıya tatlı ile geldi. Sendika Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 23 yıldır toplu sözleşme yapıyoruz. Bu yıl 11. dönem toplu iş sözleşmemizi yapacağız. İşverenlerimiz çalışanlarına karşı merhametliler. Bu toplu iş sözleşmesinin de üyelerimizin ve işverenimizin memnun olacağı şekilde sonuçlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hayırlı neticelerle sonuçlanır" dedi.

"600 İŞÇİYİ KAPSIYOR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da toplu iş sözleşmesinin KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 600 işçiyi kapsayacağını belirtti. Şimdiye kadar imzalanan toplu iş sözleşme görüşmelerinde çalışanlara verebilecekleri miktarın maksimumunu vermeye çalıştıklarını vurgulayan Beyhan, "Bugüne kadar çalışanlarımıza tüm alacaklarını günü gününe ödedik. Bundan sonra da alınlarının terini gecikmeden vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında taraflar birbirlerine tatlı ikram ettiler.