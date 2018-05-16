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Ortaokulunun temeli atılacak

Hacılarlı hayırsever Özdemir ailesi tarafından Kentsel Dönüşüm alanında yaptırılacak olan Murat & Ülfet Özdemir Ortaokulunun yapım çalışmaları başladı.

Ortaokulunun temeli atılacak
Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak olan ve geçtiğimiz günlerde Hayırsever Özdemir Ailesi ile Kaymakamlık ve Belediye ile protokolü imzalanan ortaokulun yapılacağı alanda bulunan yapıların yıkım çalışmaları başladı.
Ortaokulun yapılacağı alanda ki yapıların yıkım çalışmalarının başladığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, “Hayırsever İşadamlarımız Özdemir ailesi ile geçtiğimiz günlerde Murat & Ülfet Özdemir Ortaokulunu yapımı için protokol imzalamıştık. Şimdi de okulun yapılacağı alanda bulunan yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Buraya günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan 24 derslikli modern bir ortaokul yapacak ve çocuklarımızın kullanımına sunacağız. Okulumuzun temelini Haziran ayında atmayı planlıyoruz.” dedi.
Kurum Haberi
 
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