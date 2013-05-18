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OSB Atık Su Arıtma Tesisi ve TSE Laboratuvarı Açıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan atık su arıtma tesisi ile TSE laboratuvarlarının açılışını yaptı.

OSB Atık Su Arıtma Tesisi ve TSE Laboratuvarı Açıldı
Cumhurbaşkanı Gül, ilk olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Gül, daha sonra TSE’nin Ertegre Deney Laboratuvarı’nın açılışına katıldı. TSE’de yapılan açılışta konuşan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, “Bu laboratuvar tüm yapı malzemelerinin yanına dayanım deneyleri ile cam ve malzeme, kapı ve pencere sistemleri, performans deneylerini yapabilecek Türkiye’nin ilk ve tek entegre deney laboratuvarıdır” dedi.
Şentürk, “Laboratuvar kompleksi cam, kapı ve pencere sistemleri ile yangına dayanım deneylerinde üreticilerin AB direktiflerinde öngörülen yapı malzemeleri yönetmeliği sistem 3-CE işaretlemesi gerekliliklerini karşılayacak şekilde geniş bir kapsamda TÜRKAK tarafından onaylanmış laboratuvar olarak akredite edilmiştir” diye konuştu.
Hulusi Şentürk’ün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından kurdele kesilerek laboratuvar hizmete açıldı.
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ceren 4 yıl önce

gıda teknıkeri alımları oluyormu ?

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