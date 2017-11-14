OSB personeline eğitim

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, “Kurum ve kuruluşlarımız, daha kaliteli, verimli ve etkili hizmet sunmaları için eğitimi bir kurum kültürü haline getirmelidir. Bunu yerine getiremeyen, zamanında değişim ve gelişime ayak uyduramayan, uyum sağlayamayan, fark ortaya koyamayanlar kalıcı hizmet anlayışı yürütemezler.

İşte bu anlayıştan hareketle; OSB Fen İşleri Müdürlüğü personelimize, Mesleki Yeterlilik Belgesi belgelendirme kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumunca ( MYK ) yetkilendirilen firma tarafından 'Mesleki Yeterlilik Eğitimleri' verilmiştir. Alınan bu eğitim sayesinde çalışanlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olacaklar, ÇSG Bakanlığı AB uyum sürecine göre de belgelendirilmiş olacaktır. Kayseri OSB olarak, yasal düzenlemeyle zorunlu hale getirilen ‘Mesleki Yeterlilik Akreditasyonunun Sağlanması”na yönelik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu “ diye konuştu.

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